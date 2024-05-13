На Западе узнали мнение бывшего коллеги Шойгу о возможном назначении Белоусова

The Guardian: власти России хотят оптимизации работы Минобороны

Власти России хотят оптимизации работы Министерства обороны, поэтому на должность нового главы ведомства был предложен Андрей Белоусов. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего коллегу главы Минобороны Сергея Шойгу.

«Кремль хочет, чтобы министерство возглавлял экономист, который знает, как оптимизировать его деятельность. Министерство обороны должно быть эффективным и хорошо управляемым», — приводит его слова издание.

При этом бывший чиновник подчеркнул, что по вопросам проведения боевых действий как «фактические решения остаются за военными».

Ранее журнал Time сообщил, что президент России Владимир Путин доверяет Белоусову, и это обусловило выбор его кандидатуры на должность министра.

12 мая президент России предложил назначить бывшего вице-премьера Белоусова министром обороны страны вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет. Российские сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.