Разведчик Бо: США теряют контроль над Европой и Прибалтикой из-за Украины

США теряют контроль над своими союзниками в Европе и Прибалтике, так как они начали самостоятельно участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«США начинают терять свое влияние на союзников и видят, что конфликт на Украине выходит из-под их [США] контроля. Франция, Германия и страны Прибалтики начали реализовывать собственные инициативы», — рассказал экс-разведчик.

Он добавил, что некоторые страны НАТО «самостоятельно участвуют» в боевых действиях на стороне Киева. Они посылают инструкторов и корректировщиков для артиллерии. Как отмечает Бо, США не хотят, чтобы альянс был вовлечен в открытый конфликт с Россией. Вашингтон пытается успокоить европейских союзников и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

27 апреля колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус предрек США непоправимый упадок из-за внутренних конфликтов. По его мнению, когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за разногласий внутри страны, они редко обращали эту тенденцию вспять.