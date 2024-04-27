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15:23, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

США предрекли непоправимый упадок

Колумнист Игнатиус: США движутся к упадку, сравнимому с падением Римской империи

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США движутся к упадку, от которого мало кто из великих держав смог оправиться, включая Римскую империю. Об этом заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, комментируя заказанный одной из структур Пентагона доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ).

«Подумайте об Испании Габсбургов, Римской, Османской и Австро-Венгерской империях или Советском Союзе. Когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за внутренних факторов, они редко обращали эту тенденцию вспять», — указал автор.

При этом Игнатиус добавил, что Соединенные Штаты все еще могут поменять тенденцию и удержать свой статус великой державы. Однако он подчеркнул, что для этого «американцам необходимо объединиться» для решения проблем и найти новых политических лидеров, которые могут объединить страну.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что мировой гегемонии США пришел конец, а политическое и экономическое влияние Вашингтона было подорвано. Он также указал на то, что представления о лидерстве Вашингтона остались лишь в воображении американского политического класса.

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      Дарья Устьянцева
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