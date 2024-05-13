Начало мая в России назвали самым холодным в истории

Вильфанд: первая декада мая в европейской России станет самой холодной в истории

Первая декада мая в европейской части России может считаться самой холодной за всю историю наблюдений. Аномальным начало третьего месяца весны назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, этот регион стал своеобразной воронкой, которая притягивала холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана. «Два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — пояснил синоптик.

Вильфанд назвал такое погодное явление редчайшим. Так, из-за влияния воздушных масс Карского моря и моря Лаптевых температура воздуха в первой декаде мая была на 8-10 градусов Цельсия ниже климатической нормы. Синоптик добавил, что погода в европейской части страны сейчас отстает от нужных показателей на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5-7 градусов Цельсия, заключил специалист.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 мая жители Калининградской области наблюдали северное сияние. Уточняется, что параметры геомагнитного возмущения были неблагоприятные — индекс BZ находился в плюсовых значениях.