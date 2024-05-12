Жители российского региона наблюдали ночью северное сияние

В Калининградской области в ночь на 12 мая наблюдали северное сияние

Северное сияние в Калининградской области наблюдали жители в ночь 12 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Уточняется, что параметры геомагнитного возмущения были неблагоприятные — индекс BZ находился в плюсовых значениях. В то же время скорость солнечного ветра была очень высокой. Это давало возможность наблюдать новые всплески сияний.

3 мая полярное сияние видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, ХМАО и Пермском крае.

Появление северного сияния синоптики связали с начавшейся на Земле мощной магнитной бурей. По словам ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, она стала третьей по силе с начала 2024 года.