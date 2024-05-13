Нашедшие лампу джинна исполнили три своих желания на миллион долларов

Нашедшая в конкурсе лампу джинна пара из Нью-Мексико исполнила три своих желания

Пара, нашедшая в конкурсе от Treasure Games лампу джинна, исполнила три своих желания. Об этом пишет Daily Mail.

В январе прошлого года компания Treasure Games запустила игру по охоте за сокровищами в реальной жизни. Участники должны были найти закопанную где-то в США лампу, чтобы получить приз: один миллион долларов (91,8 миллиона рублей) или исполнение трех желаний на приблизительно ту же сумму. На местоположение артефакта указывали подсказки от организаторов. Чтобы их получать, участникам нужно было купить подписку на игру. Она открывала доступ к учетной записи, где и появлялась вся необходимая для поиска лампы информация.

Рон Новак и Мишель Буш из Нью-Мексико решили поучаствовать в игре. Они отправились на поиски сокровищ на машине с четырьмя собаками. В течение трех месяцев пара совершила две поездки в Даллас, США, следуя подсказкам. Они долго не могли обнаружить приз, поэтому решили продлить охоту за сокровищами на день.

Тогда они и поняли, что последняя подсказка связана с американским ситкомом «Сайнфелд». Как точно она была сформулирована, неизвестно, однако именно благодаря ей Буш и Новак нашли лампу джинна в техасских зарослях. Победители игры в качестве приза выбрали исполнение желаний.

В качестве первого желания пара сделала благотворительное пожертвование организации Hare Krishna Food for Life Group, которая помогла Новаку встать на ноги, когда тот был бездомным. Они также загадали покупку мотеля в Нью-Мексико, который сейчас ремонтируют. Последним желанием пары стал фургон, на котором можно комфортно путешествовать вместе с собаками.

Кроме того, Новак и Буш планируют организовать собственную игру по поиску сокровищ — не такую сложную, как конкурс Treasure Games. Компания же объявила о втором сезоне охоты за лампой джинна. Он начнется в июне.

Ранее сообщалось, что мужчина в Великобритании нашел клад за 2,6 миллиона рублей. Он обнаружил древние монеты с помощью металлоискателя, который выиграл в конкурсе в социальной сети.