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07:00, 13 мая 2024Забота о себе

Назван самый ужасный для большинства женщин вид секса

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

С точки зрения женщин, утренний секс является самым худшим видом интимной близости, убеждена писательница Алмара Абгарян. Доказательства своей теории она назвала изданию Metro.

Первое, что не нравится Абгарян в сексе по утрам — это несвежее дыхание. Она призналась, чтобы увернуться от поцелуя, ей приходится изображать страсть: то кусая простынь, то утыкаясь лицом в плечо партнера. Однако запах изо рта — не единственная причина, по которой женщина считает утренний секс ужасным. По ее словам, после пробуждения она составляет в голове список дел на предстоящий день и совершенно не думает об интиме. «Если я скажу да утреннему сексу, то не получу удовольствия. Вместо этого я сбуду смотреть на часы и думать, что у меня есть другие дела», — говорит Абгарян.

Писательница убеждена, что она не единственная противница раннего секса. По ее словам, опрос, проведенный брендом товаров для взрослых, показал, что всего 11 процентов женщин настроены заниматься любовью с шести до девяти часов утра. При этом большинство мужчин любят утренний секс и поэтому часто настаивают на нем, отметила Абгарян.

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Она добавила, что, чтобы не ссориться из-за этого с партнером, выработала утренний этикет: рядом с кроватью всегда стоит бутылка с чистой водой и жвачка. «Если после пробуждения я кажусь слишком напряженной, он просто гладит меня по плечу и идет варить кофе», — заключила писательница.

Ранее врач-сексолог Стивен Снайдер подсказал способ быстрее восстановить эрекцию после полового акта. По его словам, может быть полезен здоровый образ жизни или визит к специалисту.

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      Алиса Дмитриева
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