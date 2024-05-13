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10:57, 13 мая 2024Экономика

Назван срок прихода 20-градусного тепла в Москву

Синоптик Позднякова: 20-градусное тепло придет в Москву после 15 мая

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Приятная погода вернется в Москву после 15 мая. Срок прихода 20-градусного тепла в столицу назвала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru.

По прогнозам синоптика, глубокий циклон отступит от европейской части России. Однако ночи пока останутся холодными — столбики термометров покажут от нуля до плюс пяти градусов Цельсия. Дневная температура тоже будет ниже климатической нормы. До среды, 15 мая, воздух не прогреется выше плюс 8 — плюс 13 градусов Цельсия.

«К концу недели ночная температура повысится до плюс 10 градусов, днем — от 15 до 20 градусов тепла», — рассказала метеоролог. Позднякова уточнила, что существенных осадков при этом в столице не ожидается. Однако будет преобладать облачная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал начало мая в европейской части России самым холодным в истории. По словам синоптика, погода в первой декаде месяца была на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

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      Нина Ташевская
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