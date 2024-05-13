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21:47, 13 мая 2024Мир

Немецкие оружейники перейдут на советский калибр ради Украины

Welt: H&K намерен произвести для ВСУ оружие под «советский» калибр

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Немецкая компания Heckler & Koch (H&K) планирует произвести и поставить на Украину оружие, которое можно будет применять с патронами «советского» калибра. Об этом пишет издание Welt.

«H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры», — уточняется в материале.

Отмечается, что оружейный концерн собирается наладить бизнес дополнительными поставками на Украину автоматов HK132E «советского» калибра 7,62 на 39 миллиметров.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что итальянская гаубица Melara, впервые уничтоженная военными РФ в зоне спецоперации, имеет большую дальность, что создает проблемы в контрбатарейной борьбе. По его мнению, Италии указали на то, что страна поставляет недостаточно оружия Украине.

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      Маргарита Пименова
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