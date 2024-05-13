Названы особенности впервые уничтоженной в зоне СВО итальянской гаубицы

Эксперт Дандыкин заявил о большой дальности уничтоженной гаубицы ВСУ Melara

Итальянская гаубица Melara, впервые уничтоженная российскими военными в зоне украинского конфликта, имеет большую дальность, что создает проблемы в контрбатарейной борьбе, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это традиционная гаубица, калибром в 155 миллиметров. Это традиционный НАТОвский калибр. Melara — самоходная гаубица, похожая на французские и другие, поставленные Украине. Но на поле боя она долго не появлялась, использовали преимущественно именно французские, английские, немецкие. Под раздачу попали все», — сказал Дандыкин.

Он предположил, что Италии указали на то, что страна поставляет недостаточно оружия Украине. До этого, как отметил военный, поставки были, но другой техники, бронемашин. Теперь Италия вынуждена была передать Вооруженным силам Украины и гаубицы.

«Дальность у них приличная, до 40 километров. Для нас это представляет определенную проблему с точки зрения контрбатарейной борьбы», — заметил военный эксперт.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении итальянской гаубицы Melara Мod 56. Объект был поражен военнослужащими «Южной» группировки российских войск.