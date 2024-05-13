Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 13 мая 2024Экономика

Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

Художник Никас Сафронов решил завещать роскошную квартиру государству

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художник Никас Сафронов изменил завещание — он пересмотрел содержание документа и решил завещать свою роскошную квартиру государству. О желании оставить детей без значительной части наследства он рассказал в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1».

У художника есть шестеро детей от разных матерей, двое из которых живут за границей. Сафронов отметил, что не оставит их без поддержки, однако самое ценное завещает государству, чтобы нажитое им не было растрачено. В результате материальные ценности будут разделены между членами семьи и государством практически поровну.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни. У меня почти пополам: с одной стороны я написал завещание, с другой, хочу, чтобы квартира досталась городу. Это вопрос сохранения наследия», — заключил художник.

Ранее в мае стало известно, что актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна недвижимость общей стоимостью 70 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      Раскрыта опасность аномальных холодов в Москве

      Россиянину утвердили приговор по делу о нарушении тайны переписки

      Командующего группировки ВСУ «Харьков» сменили на фоне российского наступления

      Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

      России предрекли снижение урожая зерна

      Силовики задержали мигрантов в поле российского региона при помощи дронов

      Российский депутат раскрыл подробности подрыва своей машины в зоне СВО

      «Самый жестокий преступник Британии» снова подрался в тюрьме

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше