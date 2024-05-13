Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

Художник Никас Сафронов решил завещать роскошную квартиру государству

Художник Никас Сафронов изменил завещание — он пересмотрел содержание документа и решил завещать свою роскошную квартиру государству. О желании оставить детей без значительной части наследства он рассказал в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1».

У художника есть шестеро детей от разных матерей, двое из которых живут за границей. Сафронов отметил, что не оставит их без поддержки, однако самое ценное завещает государству, чтобы нажитое им не было растрачено. В результате материальные ценности будут разделены между членами семьи и государством практически поровну.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни. У меня почти пополам: с одной стороны я написал завещание, с другой, хочу, чтобы квартира досталась городу. Это вопрос сохранения наследия», — заключил художник.

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