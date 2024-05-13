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13:37, 13 мая 2024Экономика

Новак заявил о важности выхода России на новые рынки

Новак: Россия будет выходить на новые рынки для роста несырьевого экспорта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские компании и предприятия будут выходить на новые рынки сбыта для наращивания объемов экспорта несырьевых товаров. Акцент сделают в том числе на дружественных РФ странах, заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что перед российскими властями стоит задача увеличить объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к 2030 году. Кроме того, отечественным компаниям необходимо нарастить поставки продукции агропромышленного комплекса в полтора раза. Для реализации вышеуказанных целей нужно выходить на новые рынки сбыта, отметил Новак.

К числу перспективных направлений он отнес прежде всего дружественные страны. Для наращивания экспорта несырьевых товаров России потребуется запустить новые совместные экономические и инвестиционные проекты. О каких именно программах идет речь, он уточнять не стал. Еще одной задачей, по словам Новака, станет расширение транзита товаров по международным коридорам.

О необходимости резко увеличить долю несырьевого неэнергетического экспорта ранее заявлял президент России Владимир Путин. В предстоящие шесть лет, как уточнял глава государства, стране также нужно снизить долю импорта до 17 процентов ВВП.

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      Анатолий Акулов
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