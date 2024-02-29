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13:45, 29 февраля 2024Экономика

Путин назвал цель по снижению доли импорта в экономике России

Путин: доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов ВВП к 2030 году

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов ВВП к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в прошлом году показатель составил 19 процентов ВВП (32 триллиона рублей) и он должен продолжать уменьшаться. Путин уточнил, что не нужно стремиться производить все, но «мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства».

В то же время несырьевой неэнергетический экспорт страны должен увеличиться за предстоящие шесть лет на две трети, сказал президент.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы. Он выразил уверенность в том, что страна в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира.

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      Дмитрий Воронин
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