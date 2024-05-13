Обнаружено разрушительное воздействие жары на печень и мозг

Scientific Reports: обнаружено разрушительное воздействие жары на печень и мозг

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили разрушительное воздействие жары на кишечник, печень и мозг пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе экспериментов специалисты подвергали пожилых мышей тепловому стрессу. У животных наблюдалось значительное увеличение выработки ORM2 — вырабатываемого печенью белка. В контрольной группе мышей, не подвергавшихся стрессу, изменений не наблюдалось, что является доказательством вредного воздействия.

Предполагается, что повышенная секреция ORM2 является компенсаторным механизмом, который может быть вызван воспалением и дисбалансом кишечника. Кроме того, ORM2 может воздействовать на мозг через негерметичный гематоэнцефалический барьер, нарушая совместную работу кишечника, печени и мозга.

Результаты демонстрируют возможность потенциального использования ORM2 для целенаправленного воздействия на биомаркеры для предотвращения заболеваний печени при воздействии теплового стресса.