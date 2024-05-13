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22:30, 13 мая 2024Бывший СССР

Основатель правящей партии Грузии отказал помощнику госсекретаря США во встрече

Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США О'Брайену из-за шантажа
Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет The Georgian Times.

Как объяснил глава правительства, позиция Иванишвили заключается в том, что он не может проводить ни одну встречу под шантажом. «Как только шантаж и де-факто санкции прекратятся, можно будет провести любую встречу», — добавил Кобахидзе. Он также обратил внимание, что Иванишвили уже находится под санкциями. В частности, «заморожены два миллиарда долларов, которые он доверил Западу, но они оказались в руках партии глобальной войны».

Отмечается, что О'Брайен посетит Тбилиси 14 мая. Его визит связан с пакетом санкций, который планируется принять против Иванишвили из-за законопроекта об иноагентах.

В декабре 2023 года миллиардер и бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили анонсировал возвращение в политику. Он объяснил, что это решение было принято из-за многих вызовов, возникших перед государством. По его словам, главной целью для Грузии является восстановление ее суверенитета.

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      Марина Совина
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