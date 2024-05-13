Месть пассажирки самолета попутчику с босыми ногами попала на видео

Пассажирка самолета неназванной авиакомпании решила отомстить попутчику, положившему босые ноги на спинку переднего сиденья, необычным способом. Соответствующее видео опубликовано в аккаунте @betravel.kz в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах мужчина спит, разместив ноги без обуви на спинке кресла, тем самым доставляя дискомфорт впереди сидящей пассажирке. Она не пытается разбудить попутчика и ничего ему не говорит, а вместо этого достает красный лак для ногтей и красит ему ногти на ногах.

Видео стало вирусным и набрало более 600 тысяч лайков и около 12 тысяч комментариев. Пользователи соцсети назвали героиню ролика гением и отметили, что ее попутчик проявил неуважение к окружающим, выбрав подобную позу.

«Ну это в край неуважение к людям. У меня рост 190 и мне тяжело порой в транспорте, особенно в автобусе. Но задрать вот так вот ноги — это жесть», «Да еще так аккуратно и с уважением, боясь потревожить его сон, красотка!», «Ни стыда, ни совести у людей, девчонки — умницы», — написали юзеры.

В январе пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и признался, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.

