Перечислены главные мешающие похудеть привычки

Эндокринолог Романовская: часто мешает похудеть нелюбовь к физическим нагрузкам

Часто людям с ожирением и лишним весом мешают похудеть нелюбовь к физическим нагрузкам и негативный настрой, уверяет Ирина Романовская, эндокринолог Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной. Главные мешающие скорректировать вес привычки она перечислила «Ленте.ру».

Романовская напомнила, что ожирение — один из основных провокаторов развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, подагры, артериальной гипертензии, инфаркта, жировой болезни печени, артроза. Главными проблемами, которые мешают похудеть, она назвала отсутствие мотивации, нехватку времени и нелюбовь к физическим упражнениям.

Очень часто человек не может сбросить вес из-за физических ограничений и плохого настроения, дороговизны продуктов, отсутствия знаний о том, как делать это правильно и без срывов. Также повлиять на процесс похудения могут физические ограничения или ограничения по здоровью и социальное давление Ирина Романовская эндокринолог

Доктор отметила, что помощь в преодолении этих препятствий человеку могут оказывать врачи разных специальностей: эндокринолог, диетолог, психолог или психотерапевт, а в некоторых случаях и психиатр. Она подчеркнула, что задача врача в этом случае — объяснить человеку, что ему не нужно стремиться к «идеальному весу». В большинстве случаев даже похудение на 5-10 процентов даст значительное улучшение как общего самочувствия, так и лабораторно-инструментальных параметров организма.

При этом при наличии мешающих снижению массы тела физических ограничений или ограничений по здоровью, например, диагностированных заболеваний суставов, эндокринолог рекомендовала лечебную физкультуру под контролем реабилитолога и пешие прогулки умеренной интенсивности продолжительностью не менее 30 минут в день.

«Важно, чтобы любая физическая нагрузка приносила удовольствие и удовлетворение. Мы говорим пациенту, что даже активность раз в неделю лучше, чем вообще никакой, а снижение массы тела уменьшит воспалительный процесс в пораженных суставах, значительно снизит болевой синдром», — подытожила Романовская.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как с помощью определенных продуктов уменьшить тягу к сладкому. По ее словам, миндаль и ягоды помогают побороть желание есть сладости.