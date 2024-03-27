Названы неожиданные продукты для уменьшения тяги к сладкому

Эндокринолог Янг предложила есть чеснок и клюкву для уменьшения тяги к сладкому

Тяга к сладкому возникает из-за стресса, дефицита хрома, железа, витамина D или несбалансированного рациона, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Неожиданные продукты, которые помогут преодолеть зависимость от десертов, она перечислила в Telegram.

Для уменьшения тяги к сладкому Янг предложила чаще есть ягоды. По ее словам, клюква, брусника, смородина, малина, клубника, черника, голубика имеют низкий гликемический индекс и даже после заморозки содержат много антиоксидантов. Эндокринолог считает, что отбить охоту к сладкому также помогает чеснок. «Сульфаты, которыми богат чеснок, имеют свойство расширять сосудистую стенку, снижать уровень холестерина и даже нормализовать уровень глюкозы», — объяснила Янг.

Еще одним продуктом, обладающим способностью регулировать уровень глюкозы, врач назвала корицу. По словам специалистки, эта пряность дает чувство насыщения и обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, сладкоежкам полезно съедать несколько миндальных орехов, считает Янг. Врач указала, что они помогают поддерживать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям.

Наконец Янг рекомендовала любителям десертов чаще употреблять в пищу скумбрию. По ее словам, эта рыба — чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина D. Помимо этого, в ней содержится хром, который участвует в регулировании углеводного обмена и стабилизирует уровень инсулина после приема пищи.

Ранее эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая раскрыла пользу жирной пищи. По ее словам, жир из еды стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы.