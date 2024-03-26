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09:31, 26 марта 2024Забота о себе

Врач рассказала о пользе жирной пищи

Эндокринолог Скибицкая рассказала, что жирная пища стимулирует работу мозга

Фото: Unsplash

Жир из пищи стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы, рассказала эндокринолог-диетолог компании Biogena Мария Скибицкая. В комментарии для «Ленты.ру» врач рассказала о пользе жирных продуктов.

По словам врача, жир, как белки и углеводы, полезен для многих систем организма, а особенно для мозга. Кроме того, он делает пищу вкуснее, отметила эндокринолог. Однако, по ее словам, жиры должны составлять не более 30 процентов от суточного рациона.

Скибицкая обратила внимание на то, что важно различать правильные и неправильные жиры. Она уточнила, что восполнять норму нужно именно с помощью правильных жиров.

Правильные жиры — жизненно важные жирные кислоты: полиненасыщенные и мононенасыщенные. Источник правильных жиров — жирные сорта рыбы (лосось, тунец, скумбрия), растительные масла (льняное, оливковое), а также орехи и авокадо

Мария Скибицкаяэндокринолог, диетолог
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Избыток неправильных жиров в рационе может вести к набору веса и ожирению, развитию диабета, метаболическому синдрому и проблемам сердечно-сосудистой системы, предостерегла доктор. Скибицкая объяснила, что такие жиры содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, колбасах, жирных сортах красного мяса.

Ранее эндокринолог Вероника Савенко предупредила, что при дефиците витамина В6 у людей появляется необычный симптом. По ее словам, при нехватке этого вещества на коже, во рту или в уголках рта образовываются язвы.

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      Вера Владзиевская
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