Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили объект сложной формы в небе

Пилоты российского самолета с пассажирами на борту заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву Аirbus A-319 в субботу, 11 мая. Во время полета члены экипажа доложили о наблюдении объекта серого цвета сложной формы. Его размер составлял примерно 1,5 метра.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, никто не пострадал.

Ранее пилоты следовавшего из Москвы в Казань самолета доложили о наблюдении объекта светло-прозрачного цвета в небе. О случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны.