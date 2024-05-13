Подготовку военнослужащих запаса предложили свести в единую систему

Председатель ДОСААФ Дворников: для обучения военных запаса нужна единая система

Председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, генерал армии Александр Дворников отметил, что в настоящее время подготовка военнослужащих запаса проходит без определенной системы и выступил с предложением организовать ее с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», — заявил он.

По его словам, опыт спецоперации будет использован с целью разработки соответствующих учебных программ. Дворников добавил, что ДОСААФ планирует добиться привлечения большего числа преподавателей и инструкторов из числа ветеранов и участников СВО для обучения военнослужащих запаса.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что Россия продолжит обеспечивать участников спецоперации снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы и поддержку бойцам и их семьям.