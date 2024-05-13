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14:12, 13 мая 2024Экономика

Снижение погрузки на железных дорогах в России объяснили

Forbes связал снижение погрузки на железных дорогах в РФ с проблемами с углем

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Устойчивое снижение погрузки на железных дорогах России в последние семь месяцев связано со снижением мировых цен на уголь, падением экспорта нефтепродуктов, а также загруженностью Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Таким образом соответствующую статистику объяснили эксперты, опрошенные изданием Forbes.

В апреле погрузка упала на 3,6 процента в годовом выражении, с начала года падение составило 2,2 процента. Грузооборот (погрузка, умноженная на пройденное расстояние) сократился на 4,9 процента. Если учитывать пробег вагонов порожняком, то снижение составило 5,5 процента. С начала года эти показатели упали на 6,6 и 6,9 процента соответственно.

Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин подчеркнул, что уголь оказывает самое значительное влияние на ситуацию, потому что он занимает немногим менее 30 процентов в общей погрузке.

В целом по сети за четыре месяца его погрузка упала на 5,3 процента. Южное направление стало убыточным в том числе из-за высоких тарифов на перевалку, и в мае ситуация не исправится. Подтвержденный объем на перевозку грузов в порт Тамани меньше ожидавшегося в шесть раз — 0,5 миллиона тонн против 3 миллионов.

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Сокращение морского экспорта нефтепродуктов, что связано с общим снижением производства и ограничением экспорта бензина с 1 марта, стало вторым по значимости фактором. Свою роль сыграло окончание крупных строек, например, ряда участков трассы М-12, приведшее к падению перевозки стройматериалов на 20 процентов.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что в летние месяцы ситуация усугубится. Увеличение объемов пассажирских перевозок, которые являются приоритетными, будет давить на грузопотоки. Особенно проблемной станет отправка груза в сторону юга, куда едет большинство туристов. Исходя их этих причин, эксперты сходятся во мнении, что добиться роста погрузки на 1,7 процента, а грузооборота — на 3,4 процента по итогам года не получится.

Ранее сообщалось, что падение грузоперевозок по железной дороге привлекло внимание властей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, покинувший должность после отставки правительства в мае, поручил Минтрансу и РЖД объяснить причины такой динамики и предложить способы исправить ситуацию.

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      Платон Щукин
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