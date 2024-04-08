Власти решили разобраться с причинами снижения погрузки на железной дороге

РБК: вице-премьер Белоусов поручил объяснить падение железнодорожных перевозок

Падение грузоперевозок по железной дороге в последнее время привлекло внимание властей. Вице-премьер Белоусов поручил Минтрансу и РЖД объяснить причины такой динамики и подготовить предложения по исправлению ситуации. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с протоколом по итогам отраслевого совещания 28 марта, пишет РБК.

Также власти решили создать «инцидент» по решению вопросов, связанных с вывозом грузов по железной дороге. Для этого в Минтрансе сформируют профильную рабочую группу, которая должна будет оперативно разбираться и обеспечивать согласованные действия органов власти при разрешении таких ситуаций в будущем.

Всего в первом квартале погрузка упала на 3,2 процента (9,7 миллиона тонн) относительно того же периода 2023 года. В целом динамика после небольшого периода роста остается отрицательной с октября, так что по итогам 2023 года наблюдалось снижение на 0,2 процента. В 2024 году предполагался рост на 2,7 процента, но пока прогноз не исполняется.

В том числе в документах к совещанию приводятся данные Минэнерго, где снижение поставок угля в терминал ОТЭКО в Тамани объясняется высокими тарифами на перегрузку. Поставщики не желают подписывать контракты, потому что экспорт по такой цене приносит убытки.

Собеседник издания в одном из крупных операторов подтверждает такое заключение. Он объяснил, что угольщики отказались от южного направления и повезли топливо на Дальний Восток через и без того перегруженные Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали.

Собеседник РБК в одном из крупных операторов подтверждает такое заключение. Он объяснил, что угольщики отказались от южного направления и повезли топливо на Дальний Восток через и без того перегруженные Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали.

Другие источники объясняют, что тарифы в Тамани на перевалку угля как минимум в два раза выше, чем у конкурентов. При этом ОТЭКО согласен снизить ставки, но даже предлагаемый уровень поставщики называют неприемлемыми. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нашел в действиях оператора имеется нарушение законодательства в вопросе установления экономически не обоснованных тарифов.

Как указано в материале, председателю совета директоров ОТЭКО Мишелю Литваку на совещании предложили либо передать порт в коммерческое управление, либо рассмотреть вопрос о продаже терминала. В ОТЭКО подчеркнули, что не рассматривают оба варианта.

Другим вопросом, который обсуждался на совещании, стало состояние локомотивов. В РЖД ранее указывали, что сталкиваются с проблемами по технической готовности локомотивов, потому что сервисные компании не в состоянии удовлетворить потребности по ремонту.

