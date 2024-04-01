В России упал объем грузоперевозок по железной дороге

«Ъ»: в первом квартале грузоперевозки по железной дороге в России упали на 3,2 %

По итогам первого квартала грузоперевозки по железной дороге в России снизятся на 3,2 процента в годовом выражении, до 295,7 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на презентации ОАО РЖД к встрече с грузоотправителями сообщает «Коммерсантъ».

Самое сильное падение наблюдается в сегменте строительных грузов — минус 17 процентов. В январе и феврале погрузка падала на 4 процента, что сравнимо по динамике с первыми месяцами после начала боевых действий на Украине в 2022 году.

В 2023 году, несмотря на планы по росту, грузоперевозки также сократились из-за неожиданно слабого четвертого квартала. Как отмечает издание, падение на 3-4 процента — далеко не самое сильное в новейшей российской истории. Например, в отдельные месяцы кризиса 2008 года оно превышало 26 процентов.

По данным компании, в первом квартале 5,1 процента (4,7 миллиона тонн) потеряет перевозка угля, что связано с падением экспорта на 11,3 процента. В первую очередь на результат повлияло более чем двукратное снижение доставки в порты Азово-Черноморского бассейна. Последнее обстоятельство связано с конфликтом угольных компаний с оператором порта в Тамани из-за высоких тарифов на перевалку и снижением мировых цен на уголь.

Также на 1,6 процента упали перевозки нефти и нефтепродуктов (минус 10,7 процента экспорта), зато выросла погрузка удобрений (плюс 12,5 процента), зерна (7,7 процента) и контейнерных грузов (плюс 6,8 процента).

Главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов не ожидает улучшения ситуации с вывозом угля в ближайшие месяцы. Стоимость угля на мировых рынках расти вряд ли будет, а возвращенная с 1 марта курсовая пошлина на экспорт угля добавит негатива.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что без учета зерна, удобрений и контейнеров динамика грузоперевозок вряд ли изменится. По его словам, иллюзия, что грузовладельцы имеют неограниченные финансовые ресурсы и способны одновременно платить налог на сверхприбыль, постепенно рассеивается.

Ранее ОАО «РЖД» сообщило, что сервисные компании плохо справляются с ремонтом локомотивов. Из-за этого количество оставленных без движения поездов в 2023 году выросло.