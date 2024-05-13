В России поймали двоих разыскиваемых Интерполом за ограбление итальянки

МВД: в России задержали двух иностранцев, ограбивших квартиру в Италии

Российские полицейские задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Интерполом за ограбление квартиры в Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, злоумышленников обнаружили в Московской и Сахалинской областях. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции.

Мужчин разыскивали правоохранительные органы Итальянской Республики по обвинению в грабеже с отягчающими обстоятельствами. Как сообщили итальянские силовики, задержанные работали в группе, которая действовала в Неаполе. Злоумышленники ворвались в квартиру местной жительницы, связали ее и похитили ее драгоценности, деньги и электронные устройства. Общий ущерб составил 60 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России установили местонахождение гражданина Украины, которого разыскивают правоохранительные органы Чехии за разбой, совершенный им в Праге.

