Польша отменила переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции

Минсельхоз Польши: Варшава отменила переговоры с Киевом 14 мая из-за коррупции

Варшава отменила переговоры с Киевом по вопросам сельского хозяйства 14 мая из-за обвинений нескольких украинских переговорщиков в коррупции. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

«Переговоры приостановлены, поскольку часть представителей той стороны была обвинена в коррупции. Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен», — сказал Колодзейчак.

Замглавы польского ведомства подчеркнул, что Варшава не будет проводить переговоры с чиновниками, против которых выдвинуты обвинения.

Ранее стало известно, что Верховная Рада отправила в отставку министра аграрной политики Украины Николая Сольского из-за обвинений в коррупции. Он подал в отставку 25 апреля после предъявления обвинения в незаконном завладении госземлей от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).