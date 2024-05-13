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01:01, 13 мая 2024Ценности

Популярная плюс-сайз модель снялась в наряде без нижнего белья

Фото: @shoppingbagsara

Популярная канадская плюс-сайз модель Сара Аллаби снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающем желтом платье длины мини, оформленном тонкими завязками на бедре и вырезом на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что Аллаби решила отказаться от трусов и бюстгальтера.

Подписчики восхитились внешний видом знаменитости в комментариях под постом. «Ты очень привлекательная», «Замечательная женщина», «Само совершенство», «Желтый — определенно твой цвет», «Шикарный образ», — писали они.

В апреле австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном виде и показала несовершенства тела крупным планом. Тогда инфлюэнсерша, поддерживающая идеи бодипозитива, предстала на размещенном фото в бикини с пестрым принтом. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала целлюлит на бедрах.

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      Карина Черных
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