Поражение двух танков Leopard при попытке контратаки попало на видео

RusVesna показала видео поражения двух танков Leopard на кураховском направлении

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Два танка Leopard были поражены российскими военными при попытке контратаковать на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео, которое показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Самоубийственная атака "Леопардов" и М113 на Кураховском направлении: 255 полк ночью добил попрятавшуюся в посадках пехоту и технику», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ бросили в контратаку три танка Leopard, 6 американских БТР М113 и более 100 человек из подразделений морской пехоты, последовали четыре попытки прорыва позиций волгоградского полка 20-й дивизии ВС РФ.

В ходе боев военнослужащий танкового и мотострелкового батальонов, артиллеристы и операторы беспилотников совместными действиями поразили два танка и две бронемашины, противник также понес потери личного состава.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. В публикации уточнятся, что несколько подразделений ВСУ под натиском российских военных покинули свои позиции. Бои также идут в районе села Липцы.