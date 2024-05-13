Портреты Шойгу резко подешевели на маркетплейсах

Портреты экс-министра обороны России Шойгу резко подешевели на маркетплейсах

Портреты бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на маркетплейсах резко подешевели после его снятия с поста. Соответствующие товары опубликованы на сайтах Ozon и Wildberries.

Стоимость фотографий экс-министра в рамке снизились на 35-77 процентов в зависимости от продавца. Так, один из них уменьшил цену с 2663 до 622 рублей, а другой — с 3037 до 1822.

При этом в интернет-магазинах начали появляться портреты Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны. В среднем такой портрет можно приобрести за 1300 рублей.

Сергея Шойгу назначили секретарем Совбеза страны. Он также будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК) и начнет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).