Посол усомнился в обещаниях Киева не использовать оружие США по России

Антонов: обещания Киева не использовать оружие США по РФ гроша ломаного не стоят

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов усомнился в обещаниях Киева не использовать оружие США по целям на российской территории. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу димписсии.

Дипломат подчеркнул, что дети, женщины и старики становятся жертвами ударов западным оружием. «Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят», — сказал он.

Антонов добавил, что «страусиная» политика Запада во главе с США, его нежелание пресечь действия украинских военных «не доведут до добра». Он назвал подобное поведение бесчеловечным.

Посол пришел к выводу, что российским Вооруженным силам необходимо наращивать боевые действия, чтобы отодвинуть угрозу от границ государства. Он заключил, что компромиссы в вопросах, касающихся национальной безопасности, неприемлемы.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет сигналом для России о готовности к началу переговоров.

