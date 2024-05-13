Поставки газа россиянам в начале мая оказались рекордными

«Газпром»: поставки газа россиянам 7 мая достигли рекордных 904,8 млн кубометров

С 3 по 12 мая в России был обновлен рекорд суточного объема поставок газа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Как уточнили в энергетическом холдинге, новый максимум был установлен 7 мая. В этот день российским потребителям поставили в общей сложности 904,8 миллиона кубометров топлива.

Предыдущее пиковое значение для этого месяца было установлено два года назад — 5 мая 2022 года. В тот день потребители получили из Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) суммарно 827,6 миллиона кубометров. Таким образом, 7 мая 2024-го этот показатель удалось превысить на 77,2 миллиона кубометров.

В «Газпроме» объяснили новый максимум суточных поставок газа в мае в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями. В холдинге напомнили, что первая декада мая в европейской части России выдалась самой холодной за всю историю метеонаблюдений. В свою очередь, средняя температура в зоне действия ЕСГ в этот период также находилась значительно ниже климатической нормы.

Ранее в энергохолдинге сообщили о резком росте объемов поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». С 1 января по 12 мая 2024 года показатель вырос на 37,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. При этом в апреле поставки увеличились на 57,1 процента в годовом выражении.