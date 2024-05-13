«Это поворотный момент». Во всем мире обсуждают смену министра обороны России. Чем объясняют решение Путина?

Новость об отставке главы МО РФ Шойгу заняла первые полосы западных СМИ

Новость о том, что министр обороны Сергей Шойгу уйдет со своего поста, а на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, заняла первые полосы в зарубежных СМИ. Крупные иностранные издания посвятили перестановкам в российском Минобороны материалы, в которых рассуждают о причинах такой меры и о том, как она может повлиять на ход конфликта на Украине.

Bloomberg

Международное информагентство Bloomberg назвало изменения в руководстве Минобороны России (МО РФ) неожиданными перестановками. По мнению издания, перемены свидетельствуют о том, что в России будет уделяться больше внимания развитию военной экономики.

Большинство предшественников Шойгу при Путине также не занимались до этого военной сферой, однако Путин впервые выбирает министром обороны профессионального экономиста

Bloomberg

Кроме того, как сочли в Bloomberg, эти перестановки являются крупнейшей политической ротацией, проведенной российским лидером с 2020 года, когда Михаил Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

The Telegraph

Британское издание The Telegraph обратило внимание на то, что изменения в руководстве Минобороны РФ происходят на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

Перестановки объявлены через пять дней после вступления Путина в должность президента России и на фоне того, что его вооруженные силы объявили о взятии под контроль еще четырех поселений в пограничной зоне у Харькова The Telegraph

The New York Times

Американское издание The New York Times заявило, что предложение Путина назначить Белоусова новым министром обороны сигнализирует о том, что президент России стремится обеспечить участие в украинском конфликте экономически устойчивой основой. Комментируя назначение Шойгу секретарем Совбеза РФ, западное издание указало, что он останется в близком кругу российского лидера.

Эти перемены представляют собой редкие перестановки со стороны Путина, который обычно избегает резких изменений, и они могут указывать на поворотный момент в более чем двухлетнем конфликте России и Украины

The New York Times

The Times of India

Переход Шойгу в Совбез РФ подчеркивает стратегию Путина сохранить ключевые фигуры в качестве своих консультантов, полагает индийское издание The Times of India. «Изменения Путиным ключевых позиций отражают его более широкую повестку в сфере управления государством и безопасности», — отмечается в материале. Там также указано, что перестановки происходят на фоне возрастающего напряжения в конфликте на Украине.

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Reuters

Международное агентство Reuters выпустило материал под заголовком «Путин привлекает гражданского экономиста к управлению обороной, внезапно заменяя Шойгу». По мнению авторов публикации, перемены направлены на то, чтобы улучшить использование оборонного бюджета и обеспечить больше новаторских решений для победы в конфликте на Украине.

Reuters также заявило, что Андрей Белоусов, которого Путин предложил назначить новым главой Минобороны, очень близок с российским президентом.