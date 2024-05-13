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23:00, 13 мая 2024Путешествия

Пожар охватил всю палубу загоревшегося в Архангельске теплохода

Shot: пожар охватил всю палубу теплохода «М.В. Ломоносов» в Архангельске

Пожар охватил огнем всю палубу теплохода «М.В. Ломоносов», который стоит на ремонте в порту Архангельска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Площадь возгорания превысила 900 квадратных метров. Дым от пожара виден за несколько километров.

Ранее стало известно, что на находящемся на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы теплоходе не было людей. Для ликвидации возгорания были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.

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      Марина Совина
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