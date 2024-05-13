Стали известны подробности пожара на теплоходе в Архангельске

При пожаре на теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске никто не пострадал

При пожаре на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельске никто не пострадал, заявили в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. Подробности возгорания стали известны ТАСС.

Уточняется, что на находящемся на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы судне не было людей. Для ликвидации возгорания были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.

Ранее прогулочный теплоход загорелся в порту Тольятти Самарской области. По прибытии сотрудникам МЧС удалось установить, что в машинном отделении судна «Империя» произошло сильное задымление.

В марте этого года в Калининградской области на борту российского промыслового судна «Капитан Лобанов» произошел взрыв. Отмечается, что на борту находились семь человек.