В российском городе загорелся прогулочный теплоход

В речном порту в Тольятти загорелся прогулочный теплоход

Прогулочный теплоход загорелся в речном порту в Тольятти Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает РИА Новости в понедельник, 8 апреля.

По прибытии удалось установить, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» в российском городе сильное задымление, разъяснили в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова. На месте происшествия начали работу 61 специалист и 18 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о пожаре на судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке. По предварительным данным, трое человек пострадали, они были доставлены в больницу. Еще одного мужчину спасти не удалось. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.