Правительство одобрило увеличение страхового возмещения ОСАГО

Российские власти одобрили проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

В правительстве России поддержали проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва властей.

Отмечается, что инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Новые люди». Он был представлен на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2023 года. Согласно его основным положениям, размер страхового возмещения должен будет увеличиться до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о дорожно-транспортно происшествии (ДТП) без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

В правительстве сочли необходимым расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю для реализации вышеуказанной инициативы. Власти объяснили это стремлением предотвратить потенциальные мошеннические действия.

Ранее аналитики Роскачества рассказали россиянам о правилах доплаты за ремонт по ОСАГО при ДТП. В организации отметили, что подобное возможно в двух случаях. Первый подразумевает взаимную вину всех участников аварии. При таком раскладе они делят ущерб пополам и покрывают оставшуюся сумму за свой счет. Второй случай предполагает превышение стоимости ремонта транспортного средства лимита ответственности страховщика.