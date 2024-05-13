Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 13 мая 2024Экономика

Правительство одобрило увеличение страхового возмещения ОСАГО

Российские власти одобрили проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО
СюжетОСАГО

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В правительстве России поддержали проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва властей.

Отмечается, что инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Новые люди». Он был представлен на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2023 года. Согласно его основным положениям, размер страхового возмещения должен будет увеличиться до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о дорожно-транспортно происшествии (ДТП) без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

В правительстве сочли необходимым расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю для реализации вышеуказанной инициативы. Власти объяснили это стремлением предотвратить потенциальные мошеннические действия.

Ранее аналитики Роскачества рассказали россиянам о правилах доплаты за ремонт по ОСАГО при ДТП. В организации отметили, что подобное возможно в двух случаях. Первый подразумевает взаимную вину всех участников аварии. При таком раскладе они делят ущерб пополам и покрывают оставшуюся сумму за свой счет. Второй случай предполагает превышение стоимости ремонта транспортного средства лимита ответственности страховщика.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны

      Власти рассказали о ситуации на месте падения полутонной бомбы под Белгородом

      Германия опротестовала призыв НАТО закрыть небо над Украиной

      В МВД назвали одно из приоритетных направлений работы

      В Госдуме раскрыли поддерживаемых КПРФ кандидатов на посты вице-премьеров

      Названы преимущества российской «Стрелы-10»

      Футбольный клуб уволил тренера в перерыве матча и заменил его врачом

      Зарубивший топором мать безработный россиянин получил 12 лет колонии

      Меган Маркл появилась на публике в старом платье

      «Это поворотный момент». Во всем мире обсуждают смену министра обороны России. Чем объясняют решение Путина?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше