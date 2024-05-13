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14:11, 13 мая 2024Экономика

Предсказан рост цен на один вид жилья

Загородное жилье в Подмосковье может подорожать на 10-12 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом загородное жилье в Подмосковье может подорожать на 10-12 процентов. Рост цен на один вид недвижимости предсказали эксперты компании «БН Групп», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Возможное подорожание связали с ростом цен на строительные материалы и недостатком предложений на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отмечается, что несмотря на увеличение стоимости загородных объектов в столичном регионе, спрос на них увеличится так же на 10-12 процентов. Поддерживать покупательскую активность будут льготные программы для ИЖС и другие инструменты.

Отмечается, что если экономическая ситуация останется стабильной, популярность загородного жилья будет расти. Основная мотивация для переезда москвичей в Подмосковье — уплотняющаяся застройка в столице.

Ранее стало известно, что на вторичном и первичном рынках в Московской области снизился возраст покупателей домов и участков. Теперь доля покупателей в возрасте 21–38 лет составляет половину от общего спроса.

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      Александра Качан
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