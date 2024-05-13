Прекращено уголовное преследование бывшего вице-премьера России

«Ъ»: суд прекратил дело против бывшего вице-премьера России 79-летнего Уринсона

Басманный суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России 79-летнего Якова Уринсона, которого подозревали в растрате денежных средств корпорации «Роснано». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято в связи с истечением срока давности. Вместе с тем суд отклонил жалобу адвоката Уринсона на следственные органы, которые отказывались закрывать его дело.

На протяжении десяти лет, пока шло расследование, бывший топ-менеджер «Роснано» был в статусе подозреваемого под подпиской о невыезде, из-за чего он не мог получить загранпаспорт и уехать из страны.

В 2013 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в корпорации «Роснанотехнологии», которая позже сменила название на «Роснано». Спустя время следователи переквалифицировали статью на статью о растрате, подозреваемыми стали финансовый директор Святослав Понуров, первый замглавы Леонид Меламед и бывший управляющий директор по инвестициям Андрей Горьков.

По данным следствия, Меламед договорился с компанией «Алемар» о выполнении услуг, которые корпорации не требовались. Проведение сделки одобрил Понуров. Правоохранительные органы считали, что таким способом из «Роснано» были выведены 220 миллионов рублей. Дело против Меламеда было закрыто в 2020 году.