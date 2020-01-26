Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Следственный комитет России прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело закрыто по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности. Аналогичное решение принято и в отношении второго фигуранта дела — бывшего финансового директора компании Святослава Понурова.

Защита Меламеда отказалась комментировать информацию о прекращении уголовного преследования в отношении своего доверителя.

Уголовное дело о растрате 220 миллионов рублей было возбуждено в 2009 году.

По данным следствия, Меламед договорился с компанией «Алемар» о выполнении услуг, которые компании не требовались. Проведение сделки одобрил финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров. Следствие утверждает, что Понуров создал условия для того, чтобы «Алемар» выиграла тендер. Правоохранительные органы считают, что таким способом из компании были выведены денежные средства.

Меламед возглавлял «Роснано» в 2007-2008 годах, когда компания еще называлась «Роснанотех». Его задержали 2 июля 2015 года, позднее перевели под домашний арест. Понурова задержали 7 июля 2015-го. Третий фигурант дела — бывший заместитель гендиректора компании «Роснано» Андрей Малышев — скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Черемушкинский суд Москвы 8 декабря 2017 года принял решение вернуть дело Меламеда прокурору.

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