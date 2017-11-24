Чубайс назвал себя виноватым в действиях бывшего директора «Роснано»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в показаниях Черемушкинскому суду Москвы назвал себя ответственным за действия, в которых обвиняют бывшего главу компании Леонида Меламеда, сообщает ТАСС.

Чубайса допросили по делу о растрате 220 миллионов рублей. По словам Чубайса, Меламед не мог участвовать в принятии решения о договоре с инвестиционным консультантом «Алемар», из-за которого, по версии следствия, «Роснано» понесло убытки.

Чубайс добавил, что он лично инициировал на правлении вопрос о проведении независимой оценки финансовой эффективности проектов: «Условия тендера инвестиционного консультанта были полностью прозрачными, законными и честными. Компания "Алемар" одержала безусловную победу в тендере, никто из других участников тендера не оспаривал его результаты».

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Как полагает следствие, Меламед договорился с компанией «Алемар» о выполнении услуг, которые «Роснано» не требовались. Сделку одобрил финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров, который также проходит по делу в качестве обвиняемого. Следствие утверждает, что Понуров создал условия для победы «Алемара» в тендере. Как полагает СК, через контракт с «Алемаром» из «Роснано» вывели 220 миллионов рублей.

Меламед возглавлял «Роснано» в 2007-2008 годах, когда компания еще называлась «Роснанотех». Его задержали 2 июля 2015 года, он находится под домашним арестом.