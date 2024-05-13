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12:46, 13 мая 2024Культура

Пригожин дал совет пожелавшему победы Украине Макаревичу

Продюсер Пригожин посоветовал Макаревичу «сидеть тихо в Израиле»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пожелал Украине победы над Россией. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер дал совет живущему в Израиле Макаревичу заниматься своими делами. «Он живет там, в другой стране, сиди там тихо, делай свое дело, пой песни. Чего тебе еще надо? Он же сам уехал, его никто не прогонял», — пояснил Пригожин.

Продюсер отметил, что артист много лет жил и зарабатывал деньги в России. Он назвал безумием высказывание музыканта. «Его личная ненависть к власти перекрывает все остальное», — заключил Пригожин.

Ранее Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожелал победы Украине. Он пообещал дать концерт на Украине и заявил, что не планирует возвращаться на родину.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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