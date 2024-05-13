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10:18, 13 мая 2024Культура

Продюсер отреагировал на бойкот участницы «Евровидения» из Израиля

Продюсер Бабичев: судьи «Евровидения» украли победу у участницы из Израиля

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Критик и продюсер Евгений Бабичев отреагировал на бойкот участницы «Евровидения» из Израиля Эден Голан со стороны судей. Его слова приводит NEWS.ru.

Бабичев заявил, что у Голан «украли победу» из-за политической обстановки в мире. «Израиль резко вырвался вперед после зрительского голосования, и, если бы оценки жюри были другие, Израиль вполне бы мог одержать победу в этом году», — пояснил медиаменеджер.

Продюсер назвал Голан отличной певицей и подчеркнул, что жюри будто «вычеркнуло» исполнительницу из конкурса.

Ранее израильскую артистку освистали в финале конкурса «Евровидение-2024», как только она вышла на сцену.

Победителем «Евровидения-2024» стал представитель Швейцарии Nemo, выступивший с песней The Code. Финал музыкального состязания прошел в субботу, 11 мая, в шведском Мальме.

ЖЗЛ
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