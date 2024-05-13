Пропавшего в Москве бойца СВО нашли в «трудовом доме» за принудительной работой

Пропавшего бойца СВО нашли в Подмосковье, его удерживали и заставляли работать

В Подмосковье участника специальной военной операции (СВО) нашли в одном из «трудовых домов». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Первым о судьбе военнослужащего забеспокоился его командир. Он обратился к общественникам с просьбой установить местонахождение подчиненного. Позже удалось выяснить, что мужчина согласился выпить с неизвестными на Ленинградском вокзале. Очнулся он уже в Пушкинском районе Московской области.

В «трудовом доме» бойца СВО удерживали и заставляли работать. Через несколько дней солдату удалось связаться с командиром и рассказать о том, где он находится. После этого военнослужащего удалось отправить домой.

Ранее в Москве потерялся другой участник СВО, у которого частично пропала память. Мужчина три дня бродил по столице, пока не зашел в один из военкоматов. Там установили личность военнослужащего и помогли ему вылететь в Омск, где его ждал сын.