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09:35, 13 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Армении за отставку Пашиняна начали перекрывать улицы

Протестующие в Армении начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Участники протестов, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, пишет РИА Новости.

Указано, что перекрыты были проспект Мясникяна, который связывает центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна. Среди протестующих уже есть задержанные.

Сторонники оппозиции начали действовать с раннего утра из-за призыва лидера движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном, архиепископа Баграта.

Ранее Никол Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке на фоне протестов: «Я подавал в отставку, и не раз. Постоянно подающий в отставку премьер Армении — это уже несерьезно».

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      Валентин Карант
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