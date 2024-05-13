Протестующие в Армении за отставку Пашиняна начали перекрывать улицы
Протестующие в Армении начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна
Участники протестов, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, пишет РИА Новости.
Указано, что перекрыты были проспект Мясникяна, который связывает центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна. Среди протестующих уже есть задержанные.
Сторонники оппозиции начали действовать с раннего утра из-за призыва лидера движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном, архиепископа Баграта.
Ранее Никол Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке на фоне протестов: «Я подавал в отставку, и не раз. Постоянно подающий в отставку премьер Армении — это уже несерьезно».