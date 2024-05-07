Пашинян прокомментировал разговоры о своей отставке

Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке из-за протестов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке на фоне протестов. Слова политика приводит ТАСС.

«Я подавал в отставку, и не раз. Постоянно подающий в отставку премьер Армении — это уже несерьезно», — прокомментировал Пашинян.

19 апреля стало известно о передаче Баку Ереваном населенных пунктов в Тавушской области в рамках делимитации границы. Сообщения об этом вызвали протесты в данном регионе.

В ходе акций протеста против делимитации границы граждане Армении также перекрывали самую длинную трассу страны Ереван — Севан. Аналогичным образом были заблокированы трассы, соединяющие столицу республики с Гюмри и Мегри.