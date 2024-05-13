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12:42, 13 мая 2024Экономика

Раскрыта опасность аномальных холодов в Москве

Синоптик Позднякова: заморозки в Москве опасны для растений

Фото: Marius Bulling / dpa / Globallookpress.com

Затянувшиеся аномальные холода в Москве представляют риски для растений. Опасность заморозков в столице раскрыла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU.

По словам синоптика, установившаяся в первой половине мая погода характерна для второй декады апреля. «Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься, — яблонь, например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины», — предостерегла Позднякова.

Специалистка напомнила, что самые поздние заморозки случились в столице 12 июня 1899 года — 125 лет назад. Рекордно низкие температуры воздуха в мае фиксировали также более 100 лет назад. Например, 13 мая 1884 года столбики термометров в Москве опускались до минус 1,9 градуса Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал начало мая 2024 года в европейской части России самым холодным за всю историю.

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      Нина Ташевская
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