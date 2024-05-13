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12:47, 13 мая 2024Ценности

Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой

Фото: Becca McHaffie / Unsplash

Стилист Елена Крученьска раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 13 мая.

По словам специалиста, женщины, которые носят открытую одежду и подчеркивают свою сексуальность, уверены в себе, любят свое тело и не боятся внимания. При этом представительницы женского пола, предпочитающие закрытые и свободные вещи, ценят уют, комфорт и не хотят привлекать к себе лишний интерес, дополнила она.

Если вы одеваетесь ярко и любите разноцветные вещи, окружающие могут чувствовать ваше хорошее настроение и открытость. В то же время если вы чаще носите темные, черные вещи, может ощущаться ваша серьезность и строгость

Елена Крученьскастилист

Кроме того, Крученьска рассказала, что девушки с переменчивым настроением, а также находящиеся в поисках себя могут примерять как романтичные образы, так и total black. «Чем больше стилей охватывает ваш гардероб, тем более разносторонним человеком вас можно назвать. Но если одежда вам не подходит, это говорит о том, что вы не знаете, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки», — подытожила эксперт.

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      Екатерина Ештокина
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