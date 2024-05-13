Раскрыты детали свадьбы российской супермодели и наследника миллиардера в Италии

Свадьба российской модели Кауфман и миллиардера Варсано прошла на озере Комо

Российская супермодель Валерия Кауфман вышла замуж на наследника миллиардного состояния Дмитрия Варсано. Детали свадьбы пара раскрыла на своих страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что торжество проходило на озере Комо в Италии. Невеста прошла к алтарю в платье французского модного дома Dior, держа в руках букет из ландышей. В то же время жених предпочел костюм того же бренда. После церемонии бракосочетания состоялся масштабный банкет, где приглашенных угощали вином Ruinart Blanc de Blancs.

В списке гостей оказались различные бизнесмены и знаменитости, в том числе Лена Перминова, Саша Лусс, Наташа Поли, Дарья Строкоус, а также Тони Гаррн, Анна Вьялицына и Эллен фон Унверт. С музыкальными номерами перед пришедшими выступили Карла Бруни и сын итальянского певца Андреа Бочелли.

До брака с Варсано Валерия Кауфман несколько лет состояла в отношениях с солистом группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето. В начале 2022 года пара рассталась.