Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:24, 13 мая 2024Ценности

Раскрыты детали свадьбы российской супермодели и наследника миллиардера в Италии

Свадьба российской модели Кауфман и миллиардера Варсано прошла на озере Комо

Фото: @valerykaufman

Российская супермодель Валерия Кауфман вышла замуж на наследника миллиардного состояния Дмитрия Варсано. Детали свадьбы пара раскрыла на своих страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что торжество проходило на озере Комо в Италии. Невеста прошла к алтарю в платье французского модного дома Dior, держа в руках букет из ландышей. В то же время жених предпочел костюм того же бренда. После церемонии бракосочетания состоялся масштабный банкет, где приглашенных угощали вином Ruinart Blanc de Blancs.

Материалы по теме:
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023

В списке гостей оказались различные бизнесмены и знаменитости, в том числе Лена Перминова, Саша Лусс, Наташа Поли, Дарья Строкоус, а также Тони Гаррн, Анна Вьялицына и Эллен фон Унверт. С музыкальными номерами перед пришедшими выступили Карла Бруни и сын итальянского певца Андреа Бочелли.

До брака с Варсано Валерия Кауфман несколько лет состояла в отношениях с солистом группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето. В начале 2022 года пара рассталась.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

      России предрекли снижение урожая зерна

      Силовики задержали мигрантов в поле российского региона при помощи дронов

      Российский депутат раскрыл подробности подрыва своей машины в зоне СВО

      «Самый жестокий преступник Британии» снова подрался в тюрьме

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами СВО

      Знаменитый советский бард призвал забыть сериал «Слово пацана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше