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08:00, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Эксперт Фомин заявил, что мошенники крадут аккаунты в Telegram через Wi-Fi

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники крадут аккаунты россиян в мессенджере Telegram с помощью бесплатного общественного Wi-Fi. О новом способе мошенничества «Ленте.ру» рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

Эксперт объяснил, что мошенники создают точки доступа Wi-Fi в общественных местах, например, в аэропортах и на вокзалах. Для подключения к такой сети жертву просят авторизоваться через Telegram, объясняя этот способ подключения удобством и быстротой. «Мошенники убеждают, что так пользователь будет надежнее защищен: с помощью первого идентификатора в виде СМС произойдет авторизация в мессенджере, а вторым выступит отправленный код доступа из мессенджера в общественную сеть передачи данных», — объяснил Фомин.

Получив одноразовый код, мошенники завладевают аккаунтом жертвы в Telegram. Злоумышленники могут написать родственникам или друзьям обманутого пользователя с просьбой перевести деньги или отправить им ссылку на фишинговый ресурс.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать новый способ обмана. Они звонят пользователям мессенджеров по видеосвязи. В случае, если он возьмет трубку, злоумышленники могут записать видео с собеседником и использовать его для выманивания денег у его близких.

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