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09:19, 13 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров

Фото: Joanne Francis / Unsplash

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В понедельник, 13 мая, местами в юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах Краснодарского края (исключая муниципальное образование Краснодара и Черноморское побережье) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что проводит отпуск в Дубае, поскольку он дешевле Сочи. Тем временем на черноморских курортах России ожидается рост цен в среднем на 15 процентов.

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      Фариза Бацазова
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